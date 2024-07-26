Париж, 26 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Бывшего главного тренера московского ЦСКА и экс-футболиста сборной Бразилии Зико (Артура Антуниса Коимбру) ограбили в Париже. Во Францию он прибыл в составе олимпийской делегации Бразилии, сообщила газета Le Parisien.

Александр Федоров/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

По информации издания, Зико выходил из такси в момент, когда его отвлекли злоумышленники. В итоге из машины украли портфель бывшего спортсмена с драгоценностями, часами Rolex, 2 тысячами долларов и 2 тысячами евро наличных. Общую сумму ущерба оценили в 500 тысяч евро.

Зико обратился в полицию, правоохранители начали расследование по факту кражи и поиск преступников.

71-летний мужчина является бронзовым призёром чемпионата мира 1978 года. Во время игровой карьеры он выступал за бразильский «Фламенго», итальянский «Удинезе» и японские «Сумитомо Металс» и «Касиму Антлерс». В составе бразильской национальной команды полузащитник провёл 71 матч, забив 48 мячей.

В качестве помощника главного тренера сборной Бразилии он становился серебряным призёром чемпионата мира. В роли главного наставника работал с турецким «Фенербахче», узбекским «Бунёдкор», российским ЦСКА, греческим «Олимпиакос».

Как сообщало ИА Регнум, на летних Олимпийских играх в Париже ещё до церемонии открытия произошло несколько ограблений. По данным СМИ, за два дня до официального начала соревнований преступники вскрыли фургон и украли у австралийской сборной экипировку. Ещё один инцидент произошёл с аргентинским футболистом Тьяго Альмадой, у которого во время тренировки украли личные вещи, в том числе часы и другие драгоценности.