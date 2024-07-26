Вашингтон, 26 июля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Пентагон встревожен данными о патрулировании российских и китайских бомбардировщиков над Беринговым морем у берегов Аляски. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Эти отношения (между Москвой и Пекином. — Прим. ред.) вызывают у нас постоянное беспокойство», — приводит его слова Associated Press.

Он заявил, что командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) «обнаружило, отследило и перехватило» два российских Ту-95 и два китайских H-6.

По словам Остина, самолёты не входили в американское воздушное пространство, а только приблизились на расстояние около 320 км от побережья, но при этом находились в пределах зоны ПВО.

В материале отмечается, что это был первый зарегистрированный случай, когда китайские бомбардировщики пролетели в пределах опознавательной зоны ПВО Аляски. Также это первый случай, когда самолёты двух стран взлетели с одной базы на северо-востоке России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая провели совместное воздушное патрулирование. Как уточнили в Минобороны, в составе авиагруппы ― стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и стратегические бомбардировщики «Хун-6к» ВВС НОАК.

Самолёты осуществили воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. В министерстве подчеркнули, что воздушные суда во время патрулирования не нарушали воздушное пространство иностранных государств, авиагруппа действовала строго в соответствии с положениями международного права. Сопровождали их истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России.

Продолжительность совместного полёта превысила пять часов. Мероприятие провели в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год.

NORAD 24 июля сообщило, что два бомбардировщика ВКС России и два самолёта ВВС Китая заметили в международном воздушном пространстве у берегов Аляски.

В июне 2023 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и стратегические бомбардировщики «Хун-6к» ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полёт длился порядка восьми часов, истребительное прикрытие осуществляли российскими Су-35С, Су-30СМ и китайскими «Цзянь-11б».