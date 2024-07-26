Анкара, 26 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Возводимый на территории Украины завод по производству беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar должен быть введён в строй после окончания украинского конфликта. Об этом 26 июля заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в интервью телеканалу Euronews.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мы работаем с Baykar Makina по различным направлениям, включая строительство завода, прогресс в этом плане заметен невооружённым глазом», — сказал он.

При этом Боднар не назвал место, где ведётся строительство, из соображений безопасности.

Дипломат добавил, что Киев также сотрудничает с авиакомпанией Turkish Aerospace Industries (TAI), однако не привёл никаких подробностей этого.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля директор компании Baykar Халук Байрактар сообщил о начале строительства завода по производству дронов под Киевом. По его словам, предприятие собирается ежегодно производить порядка 120 дронов Bayraktar.

В июне 2023 года Халук Байрактар отмечал, что турецкая компания Baykar надеется запустить производство боевых беспилотников Bayraktar Akinci и Bayraktar TB2 на Украине в 2025 году. Он уточнял, что строительные работы ведутся в соответствии с планом.