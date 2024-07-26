* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 июля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Издание «Bild на русском» признали в России иноагентом. Такое решение 26 июля приняло Министерство юстиции РФ.

Известия/Константин Кокошкин

В ведомстве пояснили, что издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Также на страницах издания публиковали недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил России.

«[СМИ] выступало против специальной военной операции на Украине, принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», ― говорится в сообщении министерства.

Также в реестр иностранных агентов ведомство своим распоряжением внесло политолога Илью Матвеева (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом).

Матвееву Минюст также вменяет распространение недостоверной информации. В ведомстве указали, что он выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, он участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень нежелательных НПО.

Матвеев, по сведениям Минюста, является участником проекта, включённого в реестр иностранных агентов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Минюст России включил в реестр иноагентов бывшего священника РПЦ Григория Михнова-Вайтенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего советского разведчика Юрия Швеца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Михнов-Вайтенко, пояснили в министерстве, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, выступал на их площадках, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против СВО. Швец распространял фейки о ВС РФ, призывал к усилению антироссийских мер и передаче российских активов для финансирования киевского режима.