Москва, 26 июля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Высокая ключевая ставка Центробанка может негативно отразиться на рынке жилой недвижимости: новое строительство начнёт затормаживаться и параллельно с этим будет формироваться большой объём отложенного спроса. Такой прогноз 26 июля в беседе с «Известиями» сделал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Эксперт напомнил, что часть банков за последние недели уже подняли ипотечные ставки, поэтому после решения ЦБ поднять ключевую ставку до 18% они вырастут, но не более чем на 1%.

«Однако и это делает ипотечные ставки по рыночной ипотеке заградительными для большинства тех, кто планировал покупку недвижимости», — отметил Хусаинов.

Эксперт полагает, что, как следствие, спрос на рынке вторичного жилья снизится, затем снижение произойдёт и на рынке новостроек. Хусаинов добавил, что после изменения ситуации на ипотечном рынке весь отложенный спрос хлынет на рынок. В таком случае может оказаться, что предложения для удовлетворения спроса на недвижимость будет недостаточно.

«Это может в будущем спровоцировать более резкий рост цен на новостройки», ― констатировал директор компании.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку с 16% до 18%. В регуляторе отметили, что темпы роста инфляции увеличились и она складывается выше прогноза регулятора, сделанного в апреле. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, подчеркнули в ЦБ.

В июне Центральный банк в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. На тот момент рассматривалась возможность сохранение ключевой ставки или её повышение на 1–2%.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Банк России держит высокую ставку из-за перегрева ипотечного рынка. По его словам, специалисты экономического блока, Центробанка считают, что ипотека — одна из причин опасного разогрева экономики.