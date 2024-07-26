Посёлок городского типа Красный бор, Ленинградская область, 26 июля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Рекультивацию полигона «Красный Бор» в Ленинградской области выполнили на 60%, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по ликвидации объектов накопленного вреда. Отчёт о совещании опубликовал 26 июля сайт правительства.

Антон Ваганов/ТАСС

Вице-премьер провёл рабочую поездку в Ленинградскую область в рамках реализации программы по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и создания инфраструктуры по обращению с отходами I–II классов опасности.

Полигон «Красный бор» — один из таких объектов, отметил чиновник. Сюда долгие годы везли опасные отходы со всей страны.

«На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. И конечно, такой опасности, как раньше, этот объект для людей и окружающей среды уже не представляет», — заявил Патрушев.

Он добавил, что рекультивация продолжается и окончательно завершится, вероятно, через несколько лет. По словам вице-премьера, эта тема имеет высокую социальную значимость, поскольку подобные объекты напрямую влияют на качество жизни людей.

Полигон «Красный Бор» находится в шести километрах от города Колпино. Он долгое время был основным местом конечного размещения токсичных отходов не только колпинских предприятий, но и заводов Ленинградской области и других регионов. С 1969 по 2014 год на полигоне накопилось около 2 млн тонн промышленных отходов, в том числе около 700 тыс. тонн жидких токсичных отходов.

Минприроды и «Росатом» с 2020 года занимаются ликвидацией накопленного вреда на самых сложных объектах в рамках нацпроекта «Экология». К 2036 году планируется обезвредить не менее половины объёма отходов I–II классов опасности.

В концу 2024 года планируется ликвидировать 191 свалку в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда площадью не менее 3,7 тыс. га. В соответствии с планами правительства, к 2030 году в границах городов ликвидируют все свалки.

Патрушев 1 июля сообщил, что несанкционированные свалки в границах городов нужно ликвидировать уже к концу этого года.