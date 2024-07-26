Москва, 26 июля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Российский киберспорт успешно развивается, что показали первые в мире фиджитальные «Игры будущего», однако Международный олимпийский комитет занимает несправедливую позицию в отношении киберспортсменов из России. Об этом ИА Регнум заявил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия» Александр Горбаченко.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Он отметил, что для всех профессионалов в области спорта включение киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр стало ожидаемым и закономерным шагом. В 2021 году был признан удачным первый​ сезон​ олимпийской виртуальной серии, а в 2023-м — первая олимпийская неделя киберспорта.

«Соревнования выявили, что для МОК приоритетом являются именно цифровые аналоги олимпийских видов спорта и тренажерных технологий. Тут опыт России мог бы пригодится, в России уже несколько лет цифровые реплики отдельных видов спорта признаны интерактивными дисциплинами и развиваются в соответствующей федерации. Это и бокс, и футбол, и хоккей, и автоспорт, и баскетбол. А опыт успешного проведения первых в мире фиджитальных «Игр будущего» в России демонстрирует и профессиональный подход к выбору дисциплин, и высокий интерес к ним со стороны зрительской аудитории», — сказал Горбаченко.

По его словам, мировой киберспорт успешно интегрируется в олимпийский спорт, а МОК, несмотря на антироссийскую позицию и политизированность, всё же проделал работу в области апробации и внедрения цифровых видов спорта в олимпийское движение.

Горбаченко выразил сожаление, что российский киберспорт при этом остался за бортом этого процесса, однако, по его словам, это не вина российских спортивных чиновников и киберспортивных функционеров, а результат международной политической конъюнктуры.

«К сожалению, функционеры Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) не смогли преодолеть последовательного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации киберспорта (IESF) и Европейской федерации киберспорта (EEF), даже несмотря на то, что ФКС России является одним из инициаторов создания ЕЕF и с 2010 года имело представительство в правлении IESF. Поэтому и на Olympic Esports Games в Саудовской Аравии в следующем году россияне, к сожалению, могут не попасть», — заявил он.

Горбаченко выразил надежду на то, что Россия всё-таки сможет принять участие в первых олимпийских кибериграх и выступит достойно как полноправный фаворит мирового киберспорта.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Федерации компьютерного спорта России заявили, что российские спортсмены откажутся участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх в нейтральном статусе, они готовы отправиться туда только под национальным флагом.

Ранее МОК официально приравнял компьютерные игры к спорту и 24 июля сообщил о проведении в 2025 году первой киберолимпиады. Игры примет Саудовская Аравия.