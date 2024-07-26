Москва, 26 июля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Исполнительное производство в отношении блогера Анастасии Ивлеевой закрыли, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. По данным ИА Регнум, она выплатила более 20,9 млн рублей долгов перед ФССП.

Вадим Тараканов/ТАСС Анастасия Ивлеева

«33-летняя налогоплательщица погасила основной долг в размере 11 300 000 рублей после того, как на её имущество был наложен арест. Кроме того, ещё один долг в размере 9 650 000 рублей также был погашен до передачи исполнительных документов в ФССП», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент с её имущества уже сняты все ограничительные меры. Теперь при вводе запроса с данными Ивлеевой исполнительное производство не значится.

Как сообщало ИА Регнум, исполнительное производство в отношении Ивлеевой возбудили 27 июня. Причиной стала неуплата налогов на сумму 11 352 875 рублей. Днём ранее «Известия» написали, что долг блогера перед налоговиками увеличился в два раза. Так, на 16 июля сумма налоговой задолженности Ивлеевой составляла 20 937 008,71 рубля. Издание отметило, что блогер не гасит долги уже третий месяц.

Скандалы вокруг Ивлеевой начались после организации «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. В результате она несколько раз принесла публичные извинения. В интервью ресторатору Андрею Третьякову блогер рассказала, что отказалась от вечеринки в честь своего 33-летия. Вместо этого она посетила Донбасс. Ивлеева призналась, что не стала афишировать эту поездку, потому что Донбасс не прачечная и для неё это интимный момент.

2 мая защита блогера обжаловала штраф за дискредитацию российской армии, назначенный Ивлеевой. Была подана апелляция на решение Тверского суда о назначении штрафа в 50 тыс. рублей.