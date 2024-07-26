Махачкала, 26 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Махачкалы отправил под арест до 21 сентября второго аниматора квест-комнаты «Дом ужасов», где две девушки погибли от ожогов, сообщили 26 июля в управлении СК РФ по Дагестану.

Кадр из видео

«По ходатайству следствия сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Махачкале в подвале дома на улице Расула Гамзатова, где находится квест-комната «Дом ужасов», вспыхнул в районе двух часов ночи 22 июля. Это произошло во время прохождения квеста. Аниматор поджог перчатку и хотел напугать одну из участниц. В результате огонь попал на ёмкость с бензином, находившуюся в комнате. Три человека получили сильные ожоги. Одна из участниц скончалась на месте, другая умерла в больнице. Третий участник — молодой человек — попал в реанимацию.

Утром 22 июля силовики задержали и допросили одного из аниматоров. Он рассказал, что поджог перчатку, но потушить её уже не смог. По его словам, всё произошло очень быстро. Суд 24 июля отправил под арест 18-летнего студента. В этот же день силовики задержали второго аниматора. Следствие сообщило, что будет просить суд арестовать его.