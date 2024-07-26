Москва, 26 июля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. В предстоящие выходные дни, 27 и 28 июля, москвичи и гости столицы смогут посетить в Москве концерты, принять участие в спортивных тренировках и шахматных турнирах, а также заняться творчеством на мастер-классах. Об этом 26 июля сообщил портал мэра и правительства столицы.

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Все эти мероприятия можно будет посетить бесплатно, однако на одно из них нужно будет заранее зарегистрироваться.

Так, 26 июля в «Лужниках» состоится выступление группы «Квинт-А», которая исполнит свои произведения, а также кавер-версии иных известных песен. Концерт начнется в 18:00 мск.

Кроме того, 27 и 28 июля в Москве на сцене на воде в парке Олимпийской деревни пройдёт музыкальный фестиваль «Олимп–2024», на котором выступят музыкальные коллективы, также исполняющие авторские произведения и кавер-версии популярных композиций. Его можно будет посетить с 12:00 до 20:00.

В сквере у Гольяновского пруда 27 июля в 20:00 гости фестиваля смогут посетить мероприятие в стиле фламенко, где можно увидеть традиционные танцы Испании, а также послушать игру на гитаре и кастаньетах.

В это же время в субботу на фестивальной площадке в Зеленограде начнётся вечер гитарной песни, в ходе которого можно будет послушать авторские произведения и каверы в жанре поп-рок. У посетителей также будет возможность выступить со своей гитарой.

А 28 июля с 18:00 до 20:00 можно будет посетить акустический концерт инди-группы «Дуэт Ю» в парке Горького, с 20:00 до 22:00 на фестивальной площадке в Куркине пройдёт выступление виолончелиста Edgarcello, а в летнем кинотеатре парка имени Юрия Лужкова с 12:00 начнётся посвященный Дню Военно-морского флота концерт.

Также на Чистопрудном бульваре и ещё на трех площадках, которые расположены в округах, желающие старше шести лет смогут 28 июля поучаствовать в чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага». Для участия в этом мероприятии нужно будет пройти регистрацию, с которой на месте помогут администраторы соревнования.

А 27 июня в 16:00 на Чистопрудном бульваре прочитает лекцию и проведёт мастер-класс о ретрофотографии член Союза фотохудожников России Александр Копелев. На Никитском бульваре вплоть до 8 сентября проходит открытая выставка-продажа работ современных художников.

В парке «Ходынское поле» в субботу с 14:00 до 18:00 состоится музыкальный мастер-класс, на котором можно будет сыграть на разных инструментах, выучить простые ритмы, собрать собственную группу и исполнить композицию. А в воскресенье в 12:00 на площади Славы посетители фестиваля смогут побывать на мастер-классе по изготовлению витража.

В воскресенье в 12:00 и 14:00 на фестивальной площадке в проезде Серебрякова стартуют занятия по золочению лепных деталей, а на набережной в парке «Печатники» с 14:00 состоится мастер-класс по лепке из пластилина. 27 июля с 11:00 до 21:00 в парке искусств «Музеон» будет проходить молодежный фестиваль книжной культуры «Пространство слова».

Каждые выходные в рамках проекта «Лето. Пляж. Московский спорт» гости Москвы и горожане могут участвовать в бесплатных тренировках по стретчингу, зумбе и пляжному волейболу, которые проходят в местах отдыха рядом с водоёмами.

Кроме того, каждую субботу и воскресенье на Гоголевском бульваре проходят бесплатные турниры по шахматам, для участия в которых нужно зарегистрироваться на детский, открытый или семейный турнир. Ещё один шахматный турнир состоится 27 июля с 14:00 до 18:00 на фестивальной площадке в «Лужниках», на нём состоится встреча с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля стало известно, что на сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» появился раздел для организаторов мероприятий. Организаторы могут получить летний бизнес-бокс с электронными сервисами для развития бизнеса после бронирования площадки и проведения мероприятия.