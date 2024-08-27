Москва, 27 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В столице стала доступна оплата поездок в метро, на МЦК, в наземном и речном транспорте QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП). Такой способ оплаты позволяет возвращать 15 рублей кешбэком с каждой поездки.

Пресс-служба НСПК Подписка СБП

Новая система оплаты уже заработала на всех турникетах и валидаторах городского транспорта Москвы.

В тестировании проекта участвовала группа из 200 добровольцев. «Отзывы и комментарии тестовой группы позволили нам провести все технологические доработки, и теперь такой способ оплаты проезда можно назвать одним из самых современных как в Москве, так и во всей России», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК (Национальная система платёжных карт) Мария Точилова.

«Пассажиры уже оценили оплату поездок через Систему быстрых платежей. В первую неделю москвичи воспользовались сервисом почти 20 тысяч раз», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в ближайшие несколько лет количество пользователей технологии может достичь до 700 тысяч пассажиров Московского метрополитена в день. Он подчеркнул, что СБП — полностью российская технология, которая принадлежит Банку России. «Это значит, что весь процесс оплаты происходит на территории России, а значит, нет возможности повлиять на работу сервиса из-за рубежа», — пояснил он.

Получение кешбэка доступно после регистрации в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Далее нужно скачать приложение «Метро Москвы» (доступно в App Store и Google Play) и оформить в нём бесплатную подписку СБП. Процесс привязки счёта займёт не более двух минут. Готово! Можно пользоваться новым современным способом оплаты проезда. Кешбэк поступает на счёт в течение минуты после оплаты разовой поездки.

В метро, на МЦК и в речном транспорте оплата происходит через генерацию QR-кода на телефоне пользователя. В наземном транспорте необходимо отсканировать из приложения «Метро Москвы» QR-код, выведенный на экран валидатора. Кешбэк будет начисляться за каждую поездку до 31 декабря 2024 года. Стоимость проезда в любом виде транспорта Москвы с учётом акции составит всего 49 рублей. Таким образом, жители и гости столицы могут вернуть кешбэком около 4–5 тысяч рублей при совершении двух поездок ежедневно.

Интеграция QR-кода для оплаты проезда в транспорте через СБП в России реализуется впервые, рассказала Мария Точилова. По её словам, в других регионах страны в транспорте уже устанавливались платёжные таблички, но СБП не была частью существующей платёжной инфраструктуры.

«Если смотреть на международный опыт, то хорошими темпами оплата по технологии на базе QR-кодов развивается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», — добавил заммэра. В качестве примера он привёл Китай, где этим способом пользуются чаще, чем банковскими картами. «В нашей стране Москва станет первым городом, где оплата по QR-кодам в городском транспорте с помощью Системы быстрых платежей заработает в таком масштабе. И, конечно, мы будем рады поделиться нашим опытом внедрения нового пассажирского сервиса с регионами», — сказал Ликсутов.

Подписка СБП

Как получить кешбэк в городском транспорте Москвы

Для того чтобы получить кешбэк, необходимо для начала пройти регистрацию в программе лояльности. Это можно сделать на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Оно доступно для скачивания в RuStore и AppGallery.

На экране приложения будут высвечиваться подсказки. После регистрации пользователь увидит экран своего личного кабинета, где отображается информация о всех выгодных предложениях от СБП. Кроме того, в приложении можно узнать больше деталей относительно получения кешбэка.

После регистрации в программе лояльности необходимо скачать приложение «Метро Москвы», войти в свой аккаунт либо создать его, нажав на кнопку «Войти в аккаунт». Приложение можно скачать в Google Play или App Store.

Следующий шаг — оформление бесплатной подписки СБП в приложении «Метро Москвы». На экране появится выпадающий список банков. Нужно выбрать тот банк, в котором у пользователя открыт счёт. Именно с него будет списываться оплата и на него будет приходить кешбэк. Если все действия совершены корректно, то в приложении «Метро Москвы» в списке появится подписка СБП.

Платить с помощью СБП в метро, на МЦК и в речном транспорте

Для того чтобы расплатиться за проезд через СБП в метро, на МЦК и в речном транспорте, нужно сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы». Для этого нужно открыть подписку и в правом верхнем углу нажать на значок QR-кода. Поднесите устройство с кодом к считывателю на турникете на расстоянии примерно 15–20 сантиметров и под углом около 45 градусов. Кешбэк зачислится на счёт буквально за пару секунд.

Платить с помощью СБП в наземном транспорте

Прежде всего необходимо проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». При оплате проезда в наземном транспорте столицы в приложении «Метро Москвы» нужно открыть подписку СБП и нажать в верхнем правом углу значок QR-кода. Считайте камерой смартфона QR-код, который уже выведен на валидатор, расположенный на поручне. За проезд, так же как и в метро, сначала спишется стоимость разовой поездки, а 15 рублей вернутся на счёт кешбэком.

Лайфхак: QR-код можно вывести на главный экран телефона в качестве виджета. Это позволит генерировать его всего одним кликом.

«С партнёрами из НСПК мы делаем поездки в городском транспорте столицы не только комфортными, но и выгодными», — прокомментировал нововведение Ликсутов. Он подчеркнул, что владельцы смартфонов на базе iOS вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда смартфоном.

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