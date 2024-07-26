Москва, 26 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Коммунальный флот Москвы с начала навигации собрал с водной акватории свыше 400 тонн мусора. Об этом 26 июля рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Виталий Белоусов/РИА Новости

По его словам, суда коммунального флота ведут сбор мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, а также убирают загрязнения и осадок ила.

«В общей сложности уже собрали более 400 тонн различного мусора, большая часть — брёвна поваленных деревьев, сухостой», — заявил Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что главные усилия по сбору плавающего мусора прилагаются в верховьях Москвы-реки для обеспечения чистоты русла ниже по течению. При этом на северо-западе Москвы больше крупногабаритного мусора, а в центре — это в основном мелкий плавающий мусор, такой как бутылки, пенопласт и пластик.

«Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем», — добавил он.

Бирюков уточнил, что коммунальный флот Москвы работает круглый год, и после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как городские службы заботятся о Москве-реке. Он уточнил, что коммунальный флот ГУП «Мосводосток» поддерживает чистоту в реке, каждый день собирая мусор и ликвидируя загрязнения.