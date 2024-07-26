Москва, 26 июля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали о прогулках двухметрового питона, ночной экскурсии для верблюда, помидорах сорта «Мятежный звездный истребитель прайм носатый» и многом другом. Самое интересное — в нашей подборке.

Mashable.com Помидоры

Центральный федеральный округ

По подмосковному Подольску гуляет двухметровый питон, пугает «Моя Москва». Горожане замечают его на улицах и в магазинах. Хозяин змея рассказал, что раньше питон Рокки работал в цирке, а несколько лет назад его забрали домой. Некрупным читателям советуем держаться подальше от Подольска.

Самый умилительный забег прошел в парке Мичуринска, пишут «Тамбовские истории». Малыши от шести месяцев до года, которые ещё не умеют ходить, но умеют ползать, соревновались в ползании на скорость. Для того чтобы дети ползли в нужном направлении, их манили игрушками, бутылочками, шуршащими пакетами и звонкими погремушками. Не сообщается, все ли доползли до финишной черты.

Редкий костромич доплывет до середины Волги, вот и у этого не получилось. В Костроме сотрудники МЧС спасли тонувшего мужчину, который пытался переплыть одну из крупнейших рек на Земле. «Чего не сделаешь, чтобы не стоять в пробках из-за ремонта моста», — шутит «Родина Снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

Мурманск на этой неделе должен войти в топ городов по версии зоозащитников. Горожане сфотографировали мышь, которая ела пиццу прямо на прилавке крупного супермаркета. Когда покупатели указали на мышь продавцам, те сделали вид, что ничего необычного не случилось, и даже не убрали пиццу с прилавка, пишет Nord-News. Возможно, это их штатный дегустатор.

В Республике Коми жительница Печоры убила сожителя за то, что он оскорбил ее кота. Пара ссорилась на почве ревности, в пылу конфликта мужчина сказал что-то обидное про кота своей подруги. Этого женщина, которая как раз резала ножом кошачий корм, стерпеть не смогла и зарезала обидчика. «Если не любите котов — в Печоре вам не место», — резюмируют «Усы Печорина».

В Петербурге пьяный мужчина поливает пивом водителей общественного транспорта, сообщает «Санкт-Петербург Live». В воскресенье дебошир разбил окно кабины трамвая и облил водителя пивом, в тот же день пивной дождь пролился на водителя троллейбуса через открытую форточку. Хулигана описывают как пьяного мужчину 35–40 лет с синяком под глазом.

Приволжский федеральный округ

В башкирском Нефтекамске поздно вечером парни украли верблюда Акселя из гастролирующего цирка-шапито, поводили его по городу и к утру вернули обратно в цирк. Директор шапито узнал о приключениях верблюда из соцсетей и написал заявление в полицию. «Зато Аксель город посмотрел», — радуется ««Башкирский домовой».

В Татарстане в Альметьевске воздушный шар внезапно приземлился прямо возле многоэтажки. «Местные очень обрадовались такому забавному событию и поспешили сделать с ним фото», — пишет «Айда Казань». Правда, на опубликованном в канале ролике видно, что воздушный шар плюхнулся прямо на проезжую часть перед ехавшими автомобилями. Вряд ли водители были в восторге.

В Перми предприниматель пытался дать налоговому инспектору взятку листьями салата, в которые он завернул полмиллиона рублей. Взяточника задержали, возбуждено уголовное дело. «Пермский глобус» подметил интересную закономерность: «Разошедшаяся сегодня по пермским СМИ новость со взяткой в листьях салата напомнила другую эпохальную историю. Если кто забыл, то экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев получил взятку в корзинке с колбасой. Судя по всему, не любят деньги такого соседства. И пусть пермские взяткодатели оказались приверженцами здорового питания, но от тюрьмы это их тоже не убережет».

Южный федеральный округ

В Краснодарском крае, оказывается, туристов называют «бздыхами». В Сочи и Геленджике есть памятники туристам, и в народе их так и называют — «бздыхи». «В Крыму максимум отдыхайками назовут (что по сравнению с «бздыхами» очень даже ласково). А вообще мы в Крыму своих гостей любим и ждем!» — хвастается своим регионом крымский канал «Шо, опять?».

В Анапе родители детей, посещающих детский сад «Колокольчик», пожаловались, что в группе регулярно вывешивают меню с орфографическими ошибками. «Краснодар вкурсе / Новости Krasnodar. vkurse«пишет, что в меню за 19 июля педагоги назвали омлет «амулетом», кабачковую икру «кабачковий», а кипяченое молоко — «кипиченная». Родители не понимают, как воспитатели могут обучать детей, если они сами плохо владеют русским языком. Представители садика всё свалили на нянечку.

В Волгоградской области город Волжский заполонили ростовые фигуры директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Их установили в парке «Волжский», где проходил фестиваль искусства, а также на остановках общественного транспорта. «Мы-то думали, что это поклонник так свои чувства выразил, а оказалось, что Мизулина ранее обещала свой мерч выслать тем, кто принесет ее картонное изображение на крупное городское мероприятие», — объясняет «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

На вершине Эльбруса установили первый в мире счетчик восхождений, который позволяет одним нажатием рычага учитывать каждое восхождение. «Надежные и прочные материалы, из которых собран прибор, позволят ему прослужить до 50 лет и учесть до миллиона восхождений», — хвастается официальный канал полномочного представителя президента РФ в СКФО. Энтузиасты из Санкт-Петербурга, установившие счетчик, сообщили, что за первый час на рычаг нажали более 20 человек.

«Стрелы Казбека» рассказывают, что в Ставропольском крае фейковый глава округа два дня угрожал горожанам. Глава Минераловодского муниципального округа Вячеслав Сергиенко сообщил, что на протяжении двух суток под постами в его официальном Telegram-канале от его имени отвечал на вопросы горожан неизвестный злоумышленник. Он создал аккаунт, полностью дублирующий данные главы Минвод, хамил и угрожал собеседникам. Получается, два дня никто из сотрудников администрации в комментарии главы не заглядывал. Все в отпусках, наверно. Сергиенко подал в отставку.

Уральский федеральный округ

В Копейске Челябинской области женщина избила сожителя чайником за то, что он долго не шел пить чай, делится «Челябинск, который смог». Дама налила чай и несколько раз звала мужчину за стол, но когда он пришел и попил из кружки, то заявил, что чай слишком холодный. Тогда женщина несколько раз ударила его чайником по голове. Пострадавший получил тупую травму и был госпитализирован. Хозяек лучше не злить.

Сибирский федеральный округ

В Красноярском крае интернет-магазины продавали семена несуществующих сортов, сообщает «АТВ — Ачинское телевидение». Специалисты Россельхознадзора с удивлением открыли для себя, например, сорта перца «Грузинский нос» и «Оранжевая лампочка», огурцы «Все пучком» и «Северный поток», а также помидоры «Мятежный звездный истребитель прайм носатый», «Сызранская пипочка» и «Уличная девка».

В Омске обнаружили автосервис с творческим названием «Омская вмятина». «Если бог нейминга существует, то он определенно живет в Омске», — гордится своим городом «Сибирский панк».

В Бурятии семья отдыхающих помылась в Байкале, сокрушается «Площадь Советов от Gazetarb.ru». Родители и две дочери зашли в воду по пояс и вымыли волосы с шампунем. Канал напоминает, что ранее женщина вымыла в Байкале свою грязную собаку. Свинство чистой воды.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 2 августа.