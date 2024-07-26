Алжир, 26 июля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота России в сопровождении среднего морского танкера «Академик Пашин» прибыл в порт Оран в Алжире, сообщили 26 июля в пресс-службе Минобороны РФ.

Павел Львов/РИА Новости

«Визит российских моряков продлится несколько дней», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что корабли ВМФ России выполняют задачи похода в дальней морской зоне.

За время визита моряки примут участие в протокольных мероприятиях. Их также ожидает отдых на берегу после трансатлантического перехода, знакомство с местными достопримечательностями и товарищеская игра по футболу с моряками ВМС Алжира, добавили в ведомстве.

Дальний поход корабля «Адмирал Горшков» начался 17 мая. За это время фрегат уже преодолел более 13 тыс. морских миль и посетил порты Кубы и Венесуэлы. В Минобороны подчеркнули, что задачей похода является демонстрация флага и обеспечение присутствия в оперативно важных районах дальнего океана.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в порт кубинской Гаваны 27 июля прибудут корабли Балтийского флота. Там ожидают учебное судно «Смольный», патрульный фрегат «Неустрашимый» и танкер «Ельня». Рабочий визит продлится до 30 июля.

12 июня в порт Гаваны зашли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер» Северного флота ВМФ России. По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, визит прошёл в рамках международного сотрудничества.

По данным телеканала CBS News, США со своей стороны направили корабли своих военно-морских сил для слежки за визитом российских кораблей на Кубу. Британский эксперт по обороне Иэн Баллантайн назвал российскую подлодку на Кубе «грозным» сигналом Западу. Эксперт отметил, что президент России Владимир Путин таким образом намерен использовать свой флот как мощный глобальный политический и военный инструмент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные визиты, как и российские учения в разных регионах мира, являются нормальной практикой, а потому тут нет никаких причин для беспокойства.