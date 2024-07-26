Москва, 26 июля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Вблизи городского вокзала Шелепиха в Москве проводится реконструкция улично-дорожной сети протяжённостью более 1,4 км. Об этом 26 июля рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Общая строительная готовность этапа составляет 47%. Проектом предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети протяжённостью свыше 1,4 км и устройство газонов площадью 2 тыс. кв. м», — процитировали его слова на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что эти работы планируется завершить в декабре текущего года. При этом около вокзала ведётся создание боковых проездов, съездов к жилой застройке и разворотного, полосы разгона и заездного кармана, а также обустраиваются тротуары из гранитной плитки и асфальтобетона.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что в южной части Москвы проведут реконструкцию участка улично-дорожной сети, соединяющего районы Чертаново Южное и Бирюлёво Западное. Отмечалось, что общая протяжённость реконструируемого участка составляет 4,64 км.