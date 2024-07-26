Москва, 26 июля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на должность главы государства на предстоящих ноябрьских выборах Дональд Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании диалога с Россией, заявил на брифинге 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

TASS /AP Photo/Andrew Harnik Дональд Трамп

Спикеру Кремля задали вопрос касательно статьи бывшего американского госсекретаря Майка Помпео о «мирном плане» Трампа по Украине. В ней американский политик предположил, что тот в случае победы на выборах может разработать план ленд-лиза для Украины на $500 млрд, чтобы увеличить поставки оружия Киеву. Для США это станет возможностью увеличить темпы оборонной промышленности.

«Он (Трамп. — Ред.) проявляет чуть больше мудрости в плане поддержания каналов диалога [с Россией]», — сказал Песков.

Тем не менее, по словам представителя Кремля, де-факто такие действия Трампа ни на что не влияют. Песков напомнил, что при бывшем президенте США американцы ввели огромное количество санкций против России. В Кремле понимают, что Трамп мало чем отличается от всех остальных американских лидеров, указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее не один раз высказывался о намерении способствовать прекращению украинского конфликта. 25 июля он пообещал добиться мира на Украине до своей инаугурации в случае победы на президентских выборах. Кроме того, политик-республиканец пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики действующей администрации Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом.

Он также отмечал, что будет готов начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине и сделает это без посредников. По словам Трампа, НАТО «не нужно быть на Украине», переговоры пройдут без стран-участниц.

16 июля Песков назвал спекуляциями публикации о том, Трамп в случае победы на выборах может стать посредником по Украине. Он добавил, что Трамп в настоящее время — это кандидат в президенты США. Также Песков напомнил, что нынешняя американская администрация является противником диалога по Украине и настаивает на продолжении конфликта «до последнего украинца».