Вашингтон, 26 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России наблюдается «удивительный бум» потребительских расходов, чему поспособствовал ряд факторов. Об этом 26 июля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Александр Манзюк/ТАСС

На рост потребительских расходов положительно повлияли государственные расходы, инвестиции в оборонную промышленность и поддержка других секторов экономики, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и рынок недвижимости. При этом для экспертов такое развитие ситуации стало полной неожиданностью. По информации газеты, розничная торговля и потребительский бизнес в России торопятся «отреагировать на этот растущий экономический спрос» в момент, когда в стране идёт расширение торговых сетей и «процветает внутренний туризм».

В материале указывается на то, что резко увеличился спрос на авиарейсы и частные школы, а также наблюдается увеличение количества продаж произведений искусства на внутреннем рынке. Кроме того, размер реальной зарплаты в РФ возрос почти на 14%, а потребление товаров и услуг — примерно на 25%. При этом в 2025 году реальная зарплата должна вырасти ещё на 3,5%.

«Реальные зарплаты стремительно растут <…> В РФ есть люди, которые до полномасштабного конфликта почти ничего не зарабатывали <…> и у которых внезапно появились очень большие деньги», — заявил газете эксперт по российской экономике Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

Он признался, что два года назад на Западе ожидали, что в России произойдёт экономический спад, который вызовут коллапс экспорта и безработица, однако в реальности наблюдается совершенно другая ситуация.

Издание назвало одним из факторов потребительского бума серию субсидируемых ипотечных программ, позволившую россиянам покупать жильё, несмотря на все потрясения и санкции. На этом фоне замедление оттока капитала из РФ, которое существенно снизило риски для финансовой стабильности, является неудивительным, добавляется в публикации.

При этом, как заявили опрошенные изданием эксперты, существующий сейчас потребительский бум должен неизбежно замедлиться, а часть из них предположила, что это может произойти уже осенью.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля аналитик Майкл Хадсон заявил, что западные антироссийские санкции привели к обратному эффекту и способствовали наступлению в России эпохи процветания. По словам эксперта, санкции США отрезали Евросоюз от России и это способствовало расколу Европы.

Американский журнал Newsweek 4 июля написал, что Россия богатеет, несмотря на санкционное давление Запада. В беседе с изданием профессор международных отношений в Университетском колледже Лондона Филипп Канклифф отметил, что все данные говорят о провале западных санкций.

Президент России Владимир Путин в мае заявил, что антироссийские санкции привели к обратному эффекту и экономика страны стала расти. Российский лидер добавил, что недружественные страны ждали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.