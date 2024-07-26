На Западе отметили «удивительный бум» потребительских расходов в России
FT: в России наблюдается неожиданный рост потребительских расходов
Вашингтон, 26 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России наблюдается «удивительный бум» потребительских расходов, чему поспособствовал ряд факторов. Об этом 26 июля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.
На рост потребительских расходов положительно повлияли государственные расходы, инвестиции в оборонную промышленность и поддержка других секторов экономики, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и рынок недвижимости. При этом для экспертов такое развитие ситуации стало полной неожиданностью. По информации газеты, розничная торговля и потребительский бизнес в России торопятся «отреагировать на этот растущий экономический спрос» в момент, когда в стране идёт расширение торговых сетей и «процветает внутренний туризм».
В материале указывается на то, что резко увеличился спрос на авиарейсы и частные школы, а также наблюдается увеличение количества продаж произведений искусства на внутреннем рынке. Кроме того, размер реальной зарплаты в РФ возрос почти на 14%, а потребление товаров и услуг — примерно на 25%. При этом в 2025 году реальная зарплата должна вырасти ещё на 3,5%.
«Реальные зарплаты стремительно растут <…> В РФ есть люди, которые до полномасштабного конфликта почти ничего не зарабатывали <…> и у которых внезапно появились очень большие деньги», — заявил газете эксперт по российской экономике Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.
Он признался, что два года назад на Западе ожидали, что в России произойдёт экономический спад, который вызовут коллапс экспорта и безработица, однако в реальности наблюдается совершенно другая ситуация.
Издание назвало одним из факторов потребительского бума серию субсидируемых ипотечных программ, позволившую россиянам покупать жильё, несмотря на все потрясения и санкции. На этом фоне замедление оттока капитала из РФ, которое существенно снизило риски для финансовой стабильности, является неудивительным, добавляется в публикации.
При этом, как заявили опрошенные изданием эксперты, существующий сейчас потребительский бум должен неизбежно замедлиться, а часть из них предположила, что это может произойти уже осенью.
Как сообщало ИА Регнум, 6 июля аналитик Майкл Хадсон заявил, что западные антироссийские санкции привели к обратному эффекту и способствовали наступлению в России эпохи процветания. По словам эксперта, санкции США отрезали Евросоюз от России и это способствовало расколу Европы.
Американский журнал Newsweek 4 июля написал, что Россия богатеет, несмотря на санкционное давление Запада. В беседе с изданием профессор международных отношений в Университетском колледже Лондона Филипп Канклифф отметил, что все данные говорят о провале западных санкций.
Президент России Владимир Путин в мае заявил, что антироссийские санкции привели к обратному эффекту и экономика страны стала расти. Российский лидер добавил, что недружественные страны ждали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.