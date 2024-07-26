Киев, 26 июля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Украинского комика Сергея Чиркова силой вывели со сцены фестиваля Atlas Weekend в Киеве за чтение предвыборных обещаний главы киевского режима Владимира Зеленского, которые тот озвучивал в 2019 году. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео Сергей Чирков

В предвыборных обещаниях Зеленского, которые зачитал Чирков, в частности, говорилось о завершении эпохи бедности, конце кумовства и быстрого завершения конфликта.

При этом, по словам очевидцев, Чирков зачитывал цитаты, не давая им оценок и не шутя. Несмотря на это, охранник забрал у него микрофон и вывел со сцены.

Организаторы фестиваля заявили, что этот инцидент был «досадным недоразумением» между Чирковым и охранником, «превысившим служебные полномочия».

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко заявила, что Зеленскому хочется как можно дольше оставаться у власти, чему, как он сам признался, способствует продолжение боевых действий. Она напомнила, что Зеленский не собирался баллотироваться на второй срок, о чём открыто заявлял во время президентской кампании в 2019 году. В 2024-м выборы на Украине были отменены.