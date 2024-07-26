Москва, 26 июля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Медицинскую помощь участникам специальной военной операции будут оказывать в пяти учреждениях Росгвардии. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ.

Niyaz Galiev/Global Look Press

Это предусмотрено соглашением относительно организации медицинского обеспечения военнослужащих и росгвардейцев в медицинских организациях двух ведомств. Документ 26 июля подписали министр обороны Андрей Белоусов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

«В рамках соглашения Росгвардия выделяет часть своих мощностей в пяти ведомственных медицинских учреждениях», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как заявил Белоусов, такое решение позволит повысить эффективность и доступность оказания медпомощи участникам спецоперации.

В российском оборонном ведомстве расширение инфраструктуры за счёт межведомственного взаимодействия назвали важнейшим шагом в повышении медобеспечения военнослужащих.

Теперь военнослужащие Минобороны и Росгвардии смогут пройти в ведомственных учреждениях диспансеризацию, медобследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии. Также они смогут получить медицинскую помощь, лекарства и необходимые медицинские изделия как в учреждениях Росгвардии, так и в военно-медицинских организациях по месту фактического пребывания.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Белоусов предложил обеспечить участников специальной военной операции амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. С такой инициативой глава Минобороны обратился к президенту Владимиру Путину.

Отмечается, что сейчас в некоторых регионах нет военно-медицинских организаций Минобороны. Кроме того, у военных нет полиса обязательного медицинского страхования, а значит, они не могут получить помощь в медучреждениях Минздрава. За разработку нормативно-правового акта, который позволит участникам СВО лечиться в местах их фактического пребывания, будут отвечать Минобороны и Минздрав.