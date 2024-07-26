Берлин, 26 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. США хранят кассетные боеприпасы в складских помещениях на территории Германии, откуда потом их направляют на Украину, сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на неназванного представителя американских ВС.

Иван Шилов ИА Регнум

Источник издания отметил, что американские склады с кассетными боеприпасами типов M864 и M483A1 находятся в населенном пункте Мизау (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). В рамках помощи Киеву их переправляют на территорию украинского государства.

Телекомпания в материале указала, что подобные действия следует расценивать как нарушение со стороны Германии Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей хранение подобного оружия на немецкой территории и его транспортировку.

По информации источника, США координируют перемещения всех вооружений с бундесвером. Однако он не стал уточнять, согласовали ли с Берлином транспортировку именно кассетных боеприпасов.

В статье отмечается, что глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в ответ на запрос телерадиокомпании заявил, что не знает, откуда кассетные боеприпасы поступают на Украину. В самом ведомстве также добавили, что не располагают информацией об отдельных типах оружия, транспортируемого американцами через территорию страны.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ используют кассетные боеприпасы для ударов по мирному населению. 23 июня украинские боевики нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, а подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Все полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в военном ведомстве.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков отметил, что на Украине нет космической воздушной разведки, которая бы давала данные для целеуказания. Кроме того, к программированию полётного задания ракет ATACMS и Storm Shadow допущены только иностранные специалисты, чтобы не было утечек данных.