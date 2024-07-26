Москва, 26 июля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в параде в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. Об этом 26 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Ольга Мальцева

«Безусловно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Путин участвовать в параде.

Он добавил, что пока неизвестно, будет ли там присутствовать президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля в акватории Невы в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция Главного военно-морского парада. Корабли прошли в парадном строю по фарватеру главной водной артерии Петербурга. В ходе первой тренировки экипажи отработали соблюдение условленной дистанции между кораблями. Помимо этого, состоялись репетиции поддержания определённой скорости для удержания на заданном курсе при следовании по фарватеру Невы по пути от Благовещенского до Троицкого моста.

Главный военно-морской парад состоится 28 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.