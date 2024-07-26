Москва, 26 июля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Неделя финансовой грамотности пройдёт в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в парке Зарядье. Мероприятие состоится с 23 по 29 августа, сообщили в пресс-службе московского департамента финансов.

Sergey Elagin/Global Look Press

Гостей ожидают лекции, квизы, мастер-классы, встречи с популярными блогерами, консультации, цифровые выставки, кинолектории и интерактивы. Всего в программе более 100 мероприятий, которые рассчитаны на все возрастные группы.

На встречах расскажут о планировании и ведении бюджета, воспитании финансовой грамотности у детей и правилах безопасного инвестирования. Также специалисты подскажут, как избежать спонтанных покупок и защитить свои права потребителя в магазине, перестать бояться кредитов, выбрать эффективные банковские инструменты и противостоять мошенникам.

«Каждый посетитель сможет оценить свой уровень финансовых знаний, пройдя специально разработанный интерактивный чекап. По итогам тестирования будут предоставлены персональные рекомендации по дальнейшему финансовому самообразованию и советы, какие мероприятия недели будет полезно посетить, а также рекомендации полезных материалов для изучения», — отмечается в сообщении.

Кроме того, гости мероприятия увидят робособак, побеседуют с роботом «Арди», а также погрузятся в виртуальную реальность с VR-тренажёрами.

Как передавало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт более чем на 30 площадках по всему городу. Горожане узнают все о развитии Москвы: технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.