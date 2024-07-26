Москва, 26 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с медалью. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Награды получили более 8 тысяч ребят, которые завершили обучение на отлично и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ», — отметила она.

По словам Раковой, среди медалистов 37 человек с инвалидностью.

«Мы создаем все необходимые условия для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали качественное образование и достигали высоких результатов на экзаменах и конкурсах, становясь образцом упорства и примером для вдохновения для каждого из нас», — добавила заммэра.

Как сообщало ИА Регнум, Москва стала одним из лидеров среди российских регионов по итогам ЕГЭ. По словам Анастасии Раковой, столица стала единственным регионом, где есть набравшая 400 баллов выпускница.

В этом году все выпускники, независимо от результатов, получили шанс на пересдачу ЕГЭ. При этом более 80% сдававших экзамен повторно москвичей смогли улучшить свои результаты. А 54% столичных выпускников, не справившихся с ЕГЭ, смогли преодолеть минимальный порог со второй попытки.