Москва, 26 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Программу ускоренного получения соотечественниками российского гражданства нужно совершенствовать, заявил 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Говоря дипломатично, у этой программы есть резервы для совершенствования, говоря по-русски — не всё там хорошо работает», — заявил представитель Кремля.

По его словам, с одной стороны, пытаются закрыть двери для злоупотреблений со стороны мигрантов, а с другой — это создаёт трудности для соотечественников, которые хотят жить или работать в России.

Песков добавил, что этот вопрос находится в постоянном поле зрения президента.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил в апреле, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в июне призвал прекратить практику покупки гражданства России. По его словам, профильные структуры близки к тому, чтобы концептуально оформить новую миграционную политику в стране.