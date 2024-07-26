Вашингтон, 26 июля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Появилось ранее неизвестное видео разрушения башен Всемирного торгового центра в США 11 сентября 2001 года. Кадры опубликовал японский фотограф Кей Сугимото на YouTube.

Кадр из видео

В подписи к видео он пояснил, что кадры были сняты с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на профессиональную камеру Sony VX2000 с телеконвертером.

На кадрах видно, как чёрный дым поднимается от крыш башен, а затем оба здания падают.

Сугимото попросил пользоваться записью только для исторических архивных целей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Они направили два из них в Нью-Йорк на башни Всемирного торгового центра. В общей сложности погибли почти три тысячи человек.

В сентябре 2023 года были опознаны ещё две жертвы террористических атак 11 сентября. Общее количество идентифицированных жертв терактов — 1649 человек. Ещё 1104 погибших остаются неопознанными. Имена идентифицированных жертв, мужчины и женщины, сохранены в тайне по просьбе их родных. Погибшие опознаны благодаря ДНК-анализу их останков.