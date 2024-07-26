Москва, 26 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российских военных будут обучать управлению квадроциклами. Об этом 26 июля сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Он посетил полигон в Ленинградском военном округе. Министр пояснил, что багги и квадроциклы востребованы и для доставки боеприпасов, довольствия и эвакуации раненых солдат.

«Основная задача как раз — в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги, квадроциклам. Потому что они очень востребованы и для доставки боеприпасов, и довольствия, и эвакуации раненых», — сказал Белоусов.

Как ранее передавало ИА Регнум, Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа. Он ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управлению беспилотниками, стрельбе из миномётов, управлению огнём артиллерии, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями.

Министру продемонстрировали подготовку специалистов по различным военно-учётным специальностям младшего командного состава, а также военнослужащих, только заключивших контракт с Минобороны.