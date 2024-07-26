Москва, 26 июля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В Сети появились данные более 3,2 тыс. иностранных наёмников, принимающих участие в конфликте на Украине на стороне киевского режима. Их 26 июля опубликовала хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры»).

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

В их числе помощник командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона теробороны Украины Эвелин Ашенбреннер 1981 года рождения, проживающий в США. Также в список попал участник Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Мауринс Кристапс, проживающий в Латвии. Тогда он занял 21-е место в санном спорте.

Хакеры обнародовали в том числе сведения о воевавшем за курдских боевиков в Сирии Пабло Гарридо Манседо из Испании, авторе книги «Когда война станет личной» латвийце Юрисе Альбертсе Улманисе и бывшем сотруднике полицейского департамента американского штата Окленд Пирсе Таннере Риде 1993 года рождения. В июле 2023 года Рида арестовали в Индиане за растление малолетних и за содействие в совершении правонарушений с несовершеннолетними.

«В день открытия Олимпиады во Франции мы хотим напомнить мировому сообществу, что их соотечественники причастны к преступлениям [главы киевского] режима [Владимира] Зеленского», ― говорится в сообщении хакеров в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня хакеры RaHDit опубликовали сведения о более чем 1,2 тыс. украинских операторов беспилотников, в числе которых вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ. Среди них обнаружили ранее судимых за насилие в отношении несовершеннолетних.

По данным Следственного комитета России, именно 383-й отдельный полк причастен к атакам ВСУ на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

9 мая хакеры взломали украинские телеканалы и показали парад Победы в Москве. Также российские хакеры взломали сотню украинских сайтов, в основном вузов, лицеев, школ и других учебных заведений, разместив на них поздравление с Днём Победы и цитату президента РФ Владимира Путина о братстве двух народов.