Москва, 26 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Российские спортсмены откажутся участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх в нейтральном статусе, они готовы отправиться туда только под национальным флагом, сообщили 25 июля в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Донат Сорокин/ТАСС

«Конечно, если Россия будет приглашена, мы с большим энтузиазмом примем участие. Но если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», — процитировали пресс-службу федерации «Известия».

В федерации отметили, что поддерживают любую популяризацию киберспорта, но ранее Международный олимпийский комитет заявлял о готовности включить в Игры лишь симуляторы традиционных видов спорта. Рассматривать наиболее популярные в мире Dota 2 или Counter-Strike в комитете не стали, добавили в пресс-службе.

Ранее МОК официально приравнял компьютерные игры к спорту и 24 июля сообщил о проведении в 2025 году первой киберолимпиады. Игры примет Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА Регнум, на сессии 24 июля МОК также утвердил места проведения зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 года. Первые проведут во Французских Альпах. По результатам голосования 84 члена поддержали предложение, четверо проголосовали против и семь воздержались. Вторые пройдут в городе Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта. За этот вариант проголосовали 83 члена комиссии МОК, шесть представителей комитета высказались против и шесть воздержались.

В 2024 году Франция принимает летние Олимпийские Игры. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Издание Franceinfo сообщало, что власти страны в ходе подготовки к Олимпийским играм 2024 года за полгода выселили из столицы более 1,5 тысячи мигрантов. Как утверждал координатор организации «Врачи мира» Пьер Алаузи, механизм переселения мигрантов из Парижа в регионы запустили ради снижения числа «нежелательных» для государства людей.

На Играх уже произошло несколько ограблений спортсменов. За два дня до официального начала соревнований преступники вскрыли фургон и украли у австралийской сборной по велоспорту экипировку. Ещё один инцидент произошёл с аргентинским футболистом Тьяго Альмадой. Как заявил главный тренер сборной Хавьер Маскерано, 24 июля во время тренировки неизвестные украли личные вещи спортсмена, в том числе часы и другие драгоценности.