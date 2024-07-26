Москва, 26 июля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. «Единая Россия» предложила президенту России Владимиру Путину сохранить на своих постах глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республики. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба партии.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Как отметил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, каждая из партий Госдумы может направить Путину до трёх кандидатур на предстоящих выборах.

«Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксёнова, Ингушетии — Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии — Казбека Кокова», — заявил Якушев.

Он заявил, что эти политики входят в Высший совет «Единой России» и пользуются доверием жителей регионов, которыми руководят.

После сбора всех предложений от партий президент внесёт по три кандидатуры в региональные парламенты. В Ингушетии выборы главы региона пройдут 8 сентября, в Крыму и Кабардино-Балкарии — не позднее 23 октября.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев 27 марта заявил, что в единый день голосования 8 сентября выборы высших должностных лиц пройдут в 19 регионах. Голосование будет проходить с 6 по 8 сентября.

В трёх регионах — в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — пройдут непрямые выборы. Глав регионов избирают депутаты местных парламентов.

Аксёнова в сентябре 2019 года выбрали главой Крыма на второй срок. Он руководит регионом с 2014 года. Путин 18 апреля 2024 года заявил, что поддерживает кандидатуру Аксёнова при выдвижении на новый срок в качестве главы Крыма.