Москва, 26 июля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов, увеличится в полтора раз и будет ежегодно индексироваться. Соответствующее постановление подписало правительство РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«В соответствии с новым постановлением единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека», ― говорится в сообщении на сайте правительства.

При частичной утрате имущества первой необходимости размер финансовой помощи вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. рублей. При полной утрате ― с 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Также проиндексируют размеры единовременных пособий людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей погибших в результате ЧС или теракта.

«Выплаты родственникам погибших вырастут с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого погибшего. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплаты увеличатся с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека», ― уточнили в правительстве.

Тем, кому был причинён лёгкий вред здоровью будут выплачивать 300 тыс. рублей вместо нынешних 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков 24 апреля поручил проиндексировать размеры компенсаций в случае ЧС. Он также призвал оценить реальную стоимость капитального ремонта и при необходимости скорректировать и эту норму.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что жители пострадавших от паводков регионов должны получить всю необходимую поддержку, в том числе денежные выплаты, властям следует ответить на все жалобы и обращения граждан.

Также российский лидерпоручил отменить перечень имущества, за которое положены компенсации после ЧС, и выплачивать средства за любые утраченные вещи.