Москва, 26 июля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Состояние военного, пострадавшего в результате подрыва автомобиля Toyota в Москве, оценивается как стабильно тяжелое, сообщили 26 июля в медицинских службах.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Находится в медицинском учреждении в стабильно тяжелом состоянии», — отмечается в материале «Известий».

Пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь. Его супруга также проходит лечение.

О подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на Синявинской улице в Москве стало известно 24 июля. В результате водитель получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица. Сообщалось, что мужчине оторвало конечности. Его госпитализировали в Боткинскую больницу.

По факту подрыва внедорожника на севере Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело. ФСБ и МВД России установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался Евгений Серебряков 1995 года рождения. Через несколько часов после совершения преступления он вылетел из России в Турцию. На допросе он признался, что согласился подорвать машину российского офицера за вознаграждение и украинское гражданство.

Серебряков также рассказал следователям об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу СБУ, встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции он собирался отправиться на Украину. Мужчине предъявили постановление о привлечении в качестве обвиняемого и поместили под стражу.