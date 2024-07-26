Санкт-Петербург, 26 июля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. На прошедшем недавно музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» зрители обратили внимание на Алсу, которая присутствовала в качестве гостя в первый день мероприятия.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Алсу

Во время концерта на лице певицы были замечены слёзы. Как позже рассказала сама Алсу, её растрогала одна из песен, посвященная всем мамам.

«Я не смогла сдержать слёз. Это самая проникновенная песня концерта, настоящий гимн Года семьи», — отметила она, комментируя хит «Мама» группы «Земляне».

2024 год был объявлен Годом семьи согласно указу президента России Владимира Путина. В этот год в стране особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей.