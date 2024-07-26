Москва, 26 июля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило новый перечень российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, моноблоки, ПК и телевизоры с функцией Smart. Об этом 26 июля сообщается на сайте правительства.

Евгений Разумный/ Ведомости/ТАСС

В список вошли 19 программ, включая поисковик, навигаторы, программы для доступа к соцсетям, магазин приложений RuStore, мессенджер. Также в число программ вошли почтовая служба, голосовой помощник, платёжный сервис «Мир», «Госуслуги» и прочие.

Владельцы компьютеров и моноблоков также должны будут переустановить браузер, офисное программное обеспечение и антивирус.

Для Smart TV предусмотрено 18 программ для переустановки, включая программы для доступа к интернету и социальным сетям, а также видеосервисы.

Закон об обязательной предустановке программ на продаваемые в России гаджеты вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений подбирает Минцифры, при этом пользователи по‑прежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.

Как сообщал ИА Регнум, в июле многие компании по всему миру жаловались на массовые сбои в работе операционной системы Windows. Устройства пользователей произвольно перегружались, а затем на их экранах появлялось сообщение об ошибке. Произошедшее затруднило работу в таких сферах, как банкинг, авиаперевозки, и некоторых других отраслях. Компания Microsoft пообещала решить эту проблему, отметив, что её причиной стало изменение конфигурации в части внутренних рабочих нагрузок Azure.

После ситуации Microsoft Минцифры РФ указал на значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения.

В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения.