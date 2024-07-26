Москва, 26 июля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. На интернет должно распространяться то же правовое регулирование, что и в обычной жизни, заявил 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Известия/ Эдуард Корниенко

«Если в жизни всё регламентируется законодательством, то, соответственно, законодательство просто должно расширяться <…> Расширяться на интернет», — заявил представитель Кремля.

Представитель Кремля высказался о борьбе с фейками в интернете. По его словам, всё, что происходит в интернете, напрямую связано с жизнью. Песков в этой связи напомнил, что в России действуют законы, регулирующие информацию в СМИ и в интернете.

Как сообщало ИА Регнум, суммарное количество копий фейковой информации в 2023 году по сравнению с 2021 годом выросло в восемь раз. Согласно исследованию, в 2023 году количество копий фейков может составить 12,5 млн. В топ-5 фейков прошлого года специалисты включили недостоверные материалы о взрывах и атаках на Крымский мост, информацию о проникновении диверсантов в приграничных районах Белгородской и Курской областей, а также фейки о блокировке YouTube и мессенджеров.