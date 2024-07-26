Пекин, 26 июля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Житель Китая два года страдал от приступов кашля из-за кусочка острого перца чили в лёгком. Настоящую причину дискомфорта врачи определили лишь во время операции, которую решили провести из-за подозрения на рак, сообщило издание South China Morning Post.

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54-летний мужчина из провинции Чжэцзян в течение двух лет самостоятельно пытался вылечить кашель, но улучшений не наступало. Тогда он обратился за помощью к медикам. Исследование выявило новообразование размером 1 см в лёгком.

Врачи склонялись к версии, что причина сильного кашля у пациента могла заключаться в пневмонии или злокачественной опухоли. И после повторной проверки опасения о возможном раке только усилились.

На 3 июля медики назначили операцию. По информации издания, изначально врачи планировали взять образцы легочной ткани и определить характер образования. Однако во время операции хирург обнаружил в лёгком инородный предмет, который оказался кусочком перца чили. Он находился за тканью, поэтому во время обследования кусочек не заметили.

В материале указано, что сам мужчина вспомнил, как два года назад начал задыхаться и сильно кашлять во время еды. Вероятно, именно тогда кусочек чили попал в лёгкое.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Минздрав назвал сроки первых результатов испытаний вакцины от рака. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, они могут быть представлены уже в конце 2024 года. Он отметил, что вакцина разрабатывается несколькими научными командами. Финансирование осуществляется за счёт средств государства в рамках государственных заданий.

Ранее учёные предложили метод борьбы с онкологическими заболеваниями с помощью нервной системы. Они пояснили, что злокачественные опухоли рассматривают как самостоятельные сложносоставные функционирующие органы, способные подчинять ткани, сосуды и даже нервную систему. Поэтому когда нервные волокна, например, проникают в рак простаты, образуя связь со здоровыми клетками, опухоль растёт. Если суметь прервать такую связь, рост прекратится, заключили исследователи.