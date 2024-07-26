Москва, 26 июля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа. Об этом 26 июля сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Минобороны РФ

Глава министерства ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управлению беспилотниками, стрельбе из миномётов, управлению огнём артиллерии, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями.

Министру продемонстрировали подготовку специалистов по различным военно-учётным специальностям младшего командного состава, а также военнослужащих, только заключивших контракт с Минобороны России.

«Все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учётом особенностей применения противником образцов западного вооружения», ― доложил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В ходе проверки Белоусов также вручил государственные награды отличившимся в ходе СВО военнослужащим, которые проходят переподготовку или повышение квалификации на полигоне. А после награждения отдельно пообщался с офицерами и военнослужащими по контракту. На встрече глава военного ведомства обсудил перспективы формирования окружного учебного центра Ленинградского военного округа на базе полигона. Также Белоусову представили рекомендации по повышению эффективности процессов обучения и обеспечения военнослужащих на СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. В состав Ленинградского округа вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ. Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва вошли в состав Московского военного округа.

Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, генерал-полковник Сергей Кузовлёв — Московский военный округ. Лапин до этого занимал должность первого заместителя — начальника штаба Сухопутных войск. Кузовлёв ранее возглавлял Южный военный округ.

Белоусов 24 июля поздравил подразделения Вооружённых сил РФ, участвовавшие в освобождении Песчаного в Харьковской области и Розовки в ЛНР, и отметил их мужество и самоотверженность. Речь идёт о 15-м гвардейском мотострелковом полке и 13-м гвардейском танковом полке. Белоусов направил им поздравительные телеграммы.