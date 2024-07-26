Вашингтон, 26 июля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Предвыборный штаб Дональда Трампа не согласует дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, пока она официально не будет объявлена кандидатом от Демпартии. Об это говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Стивена Чанга в социальной сети Truth Social.

TASS /Sarah Silbiger/Pool/ABACAPRESS.COM Камала Харрис

«С учётом продолжающегося политического хаоса вокруг [президента США] Джо Байдена и Демократической партии детали дебатов не могут быть согласованы окончательно, пока демократы официально не выдвинут Камалу Харрис своим кандидатом», — заявил Чанг.

Он пояснил, что Харрис импонирует далеко не всем демократам, в этой партии многие убеждены, что ей не победить Трампа, и они ждут «кого-нибудь получше». Поэтому договариваться с Харрис о дебатах пока неуместно, ведь Демпартия может передумать.

Второй раунд дебатов Трампа и Байдена должен был состояться 10 сентября, но действующий президент 21 июля снял свою кандидатуру с выборов. Он предложил Демпартии согласовать кандидатуру Харрис.

Харрис накануне, 25 июля, заявила, что готова к дебатам с Трампом. Она обвинила своего оппонента в том, что он якобы нарушил предыдущее соглашение о формате дебатов.