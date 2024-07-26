Москва, 26 июля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Актом сегрегации является решение отказать французской легкоатлетке-мусульманке Соункамбе Силле в праве на участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, написала 26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sam Олимпийский флаг

«Очередной вопиющий акт сегрегации произошёл накануне Олимпийских игр в Париже. Исповедующей ислам темнокожей французской легкоатлетке Соункамбе Силле отказали в праве участвовать в церемонии открытия Игр», — отметила она в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила, что организаторы объяснили своё решение тем, что носить традиционный элемент одежды во время спортивных мероприятий якобы запрещено. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Олимпиада перестала следовать своим целям, заявленными более ста лет назад, и теперь полностью противоречит олимпийскому духу.

Она напомнила, что ранее сегрегации подверглись российские и белорусские атлеты, которых отстранили от участия в Играх. Теперь, по словам Захаровой, дискриминация затронула и французских спортсменов.

Официальный представитель ведомства добавила, что на Олимпиаде в Париже несогласных демонстративно подвергают ограничениям, несмотря на заявления властей Франции о стремлении к многообразию и свободе самовыражения.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Атлетам в числе прочего запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке спецоперации России или имеет контракт с силовыми структурами в РФ.

Российский президент Владимир Путин назвал отношение МОК к спортсменам из России этнической дискриминацией. Он отметил, что РФ продолжит развивать спорт и следовать изначальным принципам олимпийского движения.

18 июля МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов, которым разрешили участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.