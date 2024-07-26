Москва, 26 июля, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Старший механик-водитель Вооружённый сил России с позывным Белый занимается обслуживанием и эксплуатацией орудия 2С7М. Об этом 26 июля сообщило Министерство обороны России.

Кадр из видео

Ведомство разместило в своём Telegram-канале видеозапись с рассказом военнослужащего. Отмечается, что Белый участвует в выполнении боевых задач.

При этом боец скромно говорит о своей работе.

«Кажется, даже школьника можно научить», — сказал старший механик-водитель.

Он также отметил, что чем быстрее работает его служба, тем противнику сложнее целиться по отряду.

Кроме того, Белый заявил, что до участия в спецоперации он проживал в деревне в Купинском районе Новосибирской области. Боец добавил, что, поступив на военную службу, он заключил контракт.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка», входящий в группировку российских войск «Центр», уничтожил немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 украинской армии. Бой проходил на авдеевском направлении. «Малка» поразила Panzerhaubitze 2000 на расстоянии более 20 километров, выполнив серию залпов осколочно-фугасными снарядами.