Южно-Сахалинск, 26 июля, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Сахалинский рыбопромышленник Олег Кан, известный как «крабовый король», оставил долги, следует из информации в базе судебных приставов и иных документов.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Так он задолжал 336 миллиардов рублей. Указанную сумму хотят взыскать приставы. Об этом пишет KP.RU. Предприниматель является фигурантом нескольких уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую Олегу Кану. В марте 2024 года Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России, вдвинутого против дальневосточных рыбопромышленников, включая Олега Кана. Ведомство отметило, что с 2019 по 2024 год группа лиц, подконтрольных предпринимателю, занималась выловом морепродуктов, которые в полном объёме вывозились в другие страны.

В конце апреля Приморский краевой суд признал Кана виновным в организации убийства во Владивостоке в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко. Подсудимого заочно приговорили к лишению свободы на 17 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с Кана компенсацию морального ущерба, нанесённого пяти потерпевшим. Каждому из них предприниматель должен выплатить по 3 млн рублей.

Также Кана обвиняют в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По данным Генпрокуратуры, предприниматель сбежал из России. Он находится в международном розыске.