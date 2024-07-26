«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 млрд рублей
Рыбопромышленник Кан оставил долги на 336 млрд рублей
Южно-Сахалинск, 26 июля, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Сахалинский рыбопромышленник Олег Кан, известный как «крабовый король», оставил долги, следует из информации в базе судебных приставов и иных документов.
Так он задолжал 336 миллиардов рублей. Указанную сумму хотят взыскать приставы. Об этом пишет KP.RU. Предприниматель является фигурантом нескольких уголовных дел.
Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую Олегу Кану. В марте 2024 года Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры России, вдвинутого против дальневосточных рыбопромышленников, включая Олега Кана. Ведомство отметило, что с 2019 по 2024 год группа лиц, подконтрольных предпринимателю, занималась выловом морепродуктов, которые в полном объёме вывозились в другие страны.
В конце апреля Приморский краевой суд признал Кана виновным в организации убийства во Владивостоке в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко. Подсудимого заочно приговорили к лишению свободы на 17 лет в колонии строгого режима.
Кроме того, суд взыскал с Кана компенсацию морального ущерба, нанесённого пяти потерпевшим. Каждому из них предприниматель должен выплатить по 3 млн рублей.
Также Кана обвиняют в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По данным Генпрокуратуры, предприниматель сбежал из России. Он находится в международном розыске.