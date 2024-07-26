Сооснователь крупнейшего мексиканского картеля «Синалоа» сдался властям США
Adn40: сооснователь и сын экс-главаря картеля «Синалоа» сдались властям США
Вашингтон, 26 июля, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Сооснователь крупнейшего мексиканского наркокателя «Синалоа» Исмаэль Самбада Гарсия и сын экс-главаря криминальной организации Хоакин Гусман Лопес сдались властям США. Об этом 25 июля сообщила радиостанция adn40 со ссылкой на Федеральное бюро расследований.
«ФБР подтвердило, что Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина «Коротышки» Гусмана, были переданы властям в Соединённых Штатах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержание произошло в одном из частных аэропортов в городе Эль-Пасо, расположенном на западной части штата Техас.
Как передавало ИА Регнум, 5 января 2023 года власти США задержали второго сына экс-главаря «Синалоа» Овидио Гусмана Лопеса, возглавившего наркокартель после ареста отца. Во время операции силовых структур погибли не менее 29 человек, в том числе десять военнослужащих. В сентябре Овидио был экстрадирован в Соединённые Штаты из Мексики.
Экс-главаря «Синалоа» Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэру арестовали в Мексике в январе 2016 года, спустя год его экстрадировали в США. 17 июля 2019 года приговорили Хоакина Гусмана к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.