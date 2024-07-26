Вашингтон, 26 июля, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Сооснователь крупнейшего мексиканского наркокателя «Синалоа» Исмаэль Самбада Гарсия и сын экс-главаря криминальной организации Хоакин Гусман Лопес сдались властям США. Об этом 25 июля сообщила радиостанция adn40 со ссылкой на Федеральное бюро расследований.

Специальная группа реагирования (SRT) во время операции против картеля Синалоа в западной пустыне Аризоны

«ФБР подтвердило, что Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия и Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина «Коротышки» Гусмана, были переданы властям в Соединённых Штатах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержание произошло в одном из частных аэропортов в городе Эль-Пасо, расположенном на западной части штата Техас.

Как передавало ИА Регнум, 5 января 2023 года власти США задержали второго сына экс-главаря «Синалоа» Овидио Гусмана Лопеса, возглавившего наркокартель после ареста отца. Во время операции силовых структур погибли не менее 29 человек, в том числе десять военнослужащих. В сентябре Овидио был экстрадирован в Соединённые Штаты из Мексики.

Экс-главаря «Синалоа» Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэру арестовали в Мексике в январе 2016 года, спустя год его экстрадировали в США. 17 июля 2019 года приговорили Хоакина Гусмана к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.