Вашингтон, 26 июля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 25 июля сообщил израильский премьер в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Как уточнил Нетаньяху, встреча с Маском состоялась в Вашингтоне, после выступления политика в Конгрессе США.

«Мы обсудили возможности и вызовы искусственного интеллекта, его воздействие на экономику и общество, а также обсудили пути технологического сотрудничества с Израилем», — отметил глава израильского правительства.

Биньямин Нетаньяху прибыл в США с официальным визитом в понедельник, 22 июля. С момента прибытия Нетаньяху в США в Вашингтоне начались массовые протесты пропалестинских активистов, призывающих в том числе к аресту израильского премьер-министра, остановке поставок Израилю военной помощи и прекращению огня в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель Илон Маск обвинил Демократическую партию США в открытом антисемитизме на фоне выступления Нетаньяху в Конгрессе, которое проигнорировали около половины демократов, объявивших бойкот израильскому премьеру.

В ходе своей речи в Конгрессе США Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины.

Вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи с главой израильского правительства указала премьер-министру Израиля на необходимость прекращения огня в секторе Газа и достижения договорённости с палестинским движением ХАМАС.