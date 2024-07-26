Вашингтон, 19 июля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на съезде Республиканской партии 18 июля заявил, что в момент покушения на него, несмотря на выстрелы и кровь, чувствовал себя в безопасности.

ИА Регнум

«Лилась кровь, и всё же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне», — признался Трамп соратникам.

По его словам, как только он услышал «громкий свистящий звук» и почувствовал удар по уху, то сразу понял, что летела пуля.

«Я сразу понял, что на нас напали, бросился на землю. Пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты Секретной службы бросились на сцену», — пояснил бывший президент.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп встретился 16 июля с главой Секретной службы Кимберли Читл, сотрудники которой охраняли политика на митинге в Пенсильвании. Детали беседы не раскрываются.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека были ранены. Стрелявшего Томаса Мэтью Крукса ликвидировал снайпер.

Крукс оставил предупреждение на игровой онлайн-платформе Steam о том, что 13 июля состоится некая его «премьера». Когда именно было опубликовано это сообщение, не уточняется.