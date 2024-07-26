Вашингтон, 26 июля, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис указала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на необходимость прекращения огня в секторе Газа и достижения договорённости с палестинским движением ХАМАС. Об этом она заявила 25 июля по итогам встречи с главой израильского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Как уточнили в канцелярии Нетаньяху, встреча главы правительства Израиля с американским вице-президентом продолжалась около 40 минут.

«Я только что провела откровенную и конструктивную встречу с премьер-министром Нетаньяху… Я также выразила моё серьёзное беспокойство по поводу страданий населения в секторе Газа и огромных жертв среди мирного населения», — указала она в телеобращении.

Харрис подчеркнула, что войне в секторе Газа, проведшей к гуманитарному кризису, необходимо положить конец таким образом, чтобы страдания палестинцев прекратились, а все заложники были освобождены.

При этом она добавила, что Соединённые Штаты по-прежнему будут поддерживать право Израиля на самооборону.

По мнению экспертов, мнение которых приводит агентство Reuters, в беседе с Биньямином Нетаньяху Камала Харрис была более жёсткой, чем президент США Джо Байден, и не стеснялась в выражениях, говоря о гуманитарном кризисе, охватившем Газу после девяти месяцев войны между Израилем и ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля премьер-министр Израиля выступил с речью с Конгрессе США, в ходе которой заявил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины. Позднее в беседе высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри отметил, что речь Нетаньяху свидетельствует о нежелании достигнуть соглашения о прекращении огня.

С момента прибытия Нетаньяху в США в Вашингтоне начались массовые протесты пропалестинских активистов, призывающих в том числе к аресту израильского премьер-министра, остановке поставок Израилю военной помощи и прекращению огня в секторе Газа.