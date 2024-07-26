Москва, 26 июля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Результатов по переговорам с Украиной нет и неизвестно, насколько реалистичны сигналы Киева по данному вопросу. Такое заявление сделал 25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с изданием «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналист спросил, не получала ли Москва от каких-либо политических сил в Киеве конкретные сигналы, которые говорили бы о готовности к достижению компромиссов.

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны», — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что для киевского режима до сих пор действует запрет на любые переговоры с Россией и никакой конкретики на сегодняшний день нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента России Песков не исключил возможности переговоров о мирном урегулировании с главой киевского режима Владимиром Зеленским при соблюдении ряда условий.

Песков обратил внимание на легитимность Зеленского, которую он утратил 20 мая после истечения сроков полномочий. Кроме того, на Украине действует декрет, запрещающий вести какие-либо переговоры с российской стороной.

24 июля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на переговорах с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу во время визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам с представителями России. При этом позднее в ведомстве, уточняя слова дипломата, указали на возможность вести переговоры «на определённом этапе».