Бухарест, 26 июля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину в связи с обнаружением обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле румынско-украинской границы. Об этом 25 июля сообщили в МИД указанной причерноморской республики.

Ștefan Jurcă Бухарест

На сайте ведомства уточняется, что речь идёт о фрагментах, найденных в округе Тулча. В МИД Румынии отметили, что выразили протест российскому дипломату из-за случившегося.

В Бухаресте также связали найденные обломки с проведением специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министерство обороны Румынии заявило, что обнаружило обломки БПЛА. Ведомство предположило, что этот беспилотник якобы имеет российское происхождение.

Его фрагменты находились в окрестностях возле населённого пунката Плауру в округе Тулча. После этого власти Румынии усилили наблюдение за своим воздушным пространством.

Вместе с тем Бухарест не представил конкретных доказательств своего заявления. От Минобороны России также не поступало данных о падении обломков беспилотника в Румынии недалеко от границы с Украиной.

Это уже не первый подобный случай. В середине апреля на побережье в 32 км к востоку от Тузлы в Румынии нашли ударный морской беспилотник, который содержал комплектующие советского и американского производств. Позднее стало известно, что этот дрон спроектирован на основе американской лодки AM-800 с алюминиевым корпусом, которые производятся в штате Алабама (США).

В начале июля министерство обороны Румынии направило группы для поиска обломков дронов, якобы залетевших на территорию республики Румыния. Они не смогли ничего найти.