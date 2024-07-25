Вашингтон, 26 июля, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Вице-президента Камалу Харрис назвала самым слабым кандидатом в президенты, которого могла выдвинуть Демократическая партия, экс-участница президентской гонки от республиканцев и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Соответствующее заявление Хейли сделала 25 июля в интервью телекомпании CNN.

Ники Хейли

По мнению Хейли, демократы выдвинули самого слабого кандидата из всех возможных. Как указала Хейли, у вице-президента Харрис была работа, связанная с нелегальной иммиграцией, но она с этой работой не справилась.

Единственным плюсом Харрис политик-республиканка назвала её возраст. По словам Хейли, Харрис — довольно молодой кандидат на пост главы государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 июля действующий президент США Джозеф Байден объявил в социальных сетях о выходе из президентской гонки. По словам президента США, он принял такое решение в интересах страны и Демократической партии. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Харрис для выдвижения на пост главы государства.

Сам кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность, что вице-президента США в предвыборной гонке победить будет легче, чем Байдена.

Камала Харрис 25 июля в ходе беседы с журналистами по прибытии на объединённую базу Эндрюс в штате Мэриленд заявила о своей готовности к дебатам с Трампом.