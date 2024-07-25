Киев, 26 июля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Украинские компании приостанавливают добычу угля из-за повреждений энергетических блоков электростанций. Об этом 25 июля заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.

Иван Шилов ИА Регнум Уголь

«Государственные и частные компании, которые сегодня владеют углём и добывают его… они сегодня приостанавливают добычу угля», —указал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Депутат добавил, что это связано с разрушением энергоблоков электростанций, а также с отсутствием спроса на экспорт угля. Сами же запасы ресурса, скопившиеся на складах, могут стать «большой проблемой», поскольку уголь долго лежать не может.

По его словам, теперь ключевым ресурсом для отопительного сезона на Украине в текущем году должен стать газ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Алексей Кучеренко заявил, что Украина лишилась около 90% мощностей тепловых электростанцией, из-за чего потеряла примерно восемь тысяч мегаватт электроэнергии. По оценкам главы энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкого, на восстановление повреждённой инфраструктуры потребуется не менее $15 млрд.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что удары Вооружённых сил РФ по энергообъектам на Украине стал вынужденным ответом на аналогичные действия киевского режима. При этом он отметил, что российские войска не обстреливают инфраструктуру в зимний период, чтобы не лишать энергоснабжения социальные учреждения в холодные месяцы.