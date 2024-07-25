Париж, 26 июля, 2024, 00:30 — ИА Регнум. На Олимпийских играх во Франции ещё до церемонии открытия 26 июля произошло несколько ограблений. Так, неизвестные ограбили олимпийскую команду Австралии по велоспорту и футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду.

Иван Шилов ИА REGNUM Ограбление

За два дня до официального начала соревнований преступники вскрыли фургон и украли у австралийской сборной экипировку. Об этом в своих социальных сетях сообщил золотой призёр Олимпийских игр и звезда BMX Логан Мартин.

«Взломали наш фургон. К счастью, моих велосипедов там не было, хотя там были мои велосумки с кое-какими вещами. Сумасшедшее начало поездки», — сообщил спортсмен.

Ещё один инцидент произошёл с аргентинским футболистом Тьяго Альмадой. Как заявил главный тренер олимпийской национальной сборной Хавьер Маскерано в беседе с телеканалом TyC Sports, 24 июля во время тренировки неизвестные украли личные вещи спортсмена, в том числе часы и другие драгоценности.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в Ассоциации футбола Аргентины (AFA) сообщили, что организация направила жалобу в дисциплинарную комиссию Международной футбольной организации (FIFA) из-за болельщиков сборной Марокко, выбежавших на поле во время матча первого тура группового этапа Олимпийских игр и бросивших петарды в аргентинских спортсменов.

Французское издание L’Equipe сообщило, что спортсмены — участники Олимпийских игр пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни. По информации источника, отмечалась нехватка даже самых простых продуктов питания.