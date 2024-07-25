Штат Мэриленд, США, 26 июля, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис 25 июля в ходе беседы с журналистами по прибытии на объединённую базу Эндрюс в штате Мэриленд заявила о своей готовности к дебатам с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

«Я скажу вам, что готова к дебатам с Дональдом Трампом… Я согласилась на ранее согласованные дебаты 10 сентября», — приводит её слова издание The Independent.

При этом Камала Харрис обвинила своего оппонента в якобы нарушении предыдущего соглашения о формате проведения дебатов.

Напомним, что в мае Дональд Трамп и Джо Байден, когда тот ещё участвовал в предвыборной кампании, договорились о проведении двух таких мероприятий. Первые состоялись 27 июня и были организованы телекомпанией CNN, вторые должны состояться 10 сентября на платформе ABC News. После выхода Байдена из гонки Трамп предложил перенести сентябрьские дебаты на телеканал Fox News, но Камала Харрис отвергла это предложение.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля председатель национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли заявил, что Трамп выразил готовность участвовать в дебатах с Камалой Харрис в рамках предвыборной кампании. По его словам, одной из тем предстоящих дебатов станет обсуждение контраста между повестками кандидатов.

Джо Байден и Дональд Трамп встретились на первых дебатах в рамках предвыборной программы 27 июня. Многие сторонники Демократической партии сочли выступление Байдена провальным, поскольку тот неоднократно запинался, путался в словах и терял нить повествования. Спустя три недели, 21 июля, действующий президент США объявил о своём выходе из гонки.